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Появились первые подробности о сюжете Assassin’s Creed Valhalla (Фото, Видео)

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Появились первые подробности о сюжете Assassin’s Creed Valhalla (Фото, Видео)
21:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Ubisoft провела полноценный анонс Assassin’s Creed Valhalla, рассказав первые подробности о сюжете и геймплее.

Главным героем станет викинг Эйвор, который, как и в "Одиссее", может быть женщиной или мужчиной. Ко всему Ubisoft обещает дополнительные элементы для настройки внешнего вида - татуировки, боевой раскрас и экипировка.

Действия Assassin’s Creed Valhalla развернутся в Англии 9 века. Из-за непрерывных войн и истощения ресурсов выживать в землях Норвегии становится все труднее. Викинг Эйвор поведет свой клан через Северное море к богатым берегам враждующих королевств Англии. Обустраиваясь на новой территории, викинги встретят противодействие со стороны множества противников, в том числе Альфреда Великого - короля Уэссекса, намеренного стать единоличным правителем Англии.

По словам Ubisoft, в "Вальгалле" разработчики реализовали новую боевую систему, которая позволяет использовать два оружия одновременно.

Помимо драк с разнообразными врагами, игрокам предстоит совершать набеги, развивать поселение и укреплять влияние в регионе.

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"Каждый сможет примерить на себя роль одновременно воина-завоевателя и предводителя клана и таким образом осознать сложность положения викингов, которые пытаются обрести новый дом в землях Англии, где кипит борьба за власть", - говорит Ашраф Исмаил, креативный директор "Assassin’s Creed Вальгалла".

Ubisoft продолжит развивать и ролевые элементы. Например, ответы в диалогах будут влиять на дальнейшее развитие истории. Ко всему в "Вальгаллу" перекочует система развития персонажа и экипировки.

Выйдет Assassin’s Creed Valhalla уже "на праздниках" 2020 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC (Epic Games Store и Ubisoft Store). Также игра будет доступна в каталоге UPLAY+ - сервиса по подписке Ubisoft. Игроки, оформившие предварительную покупку "Assassin’s Creed Вальгалла", получат дополнительное задание "Путь берсерка", в котором смогут узнать историю легендарного норвежского берсерка, жаждущего мести.

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Ubisoft, Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Valhalla, Ашраф Исмаил, Assassin’s Creed Вальгалла.
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