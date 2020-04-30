Ассасины отправятся в Скандинавию: анонс новой части Assassin's Creed (Видео)

Новости технологии:Разработкой игры помимо Ubisoft Montreal занималось 14 студий.

Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Valhalla.

Игру представили на восьмичасовом стриме, по ходу которого известный интернет-художник BossLogic рисовал (в записи) её первый официальный арт.

Судя по всему, механика разведки с помощью ручной птицы из Origins и Odyssey сохранится и в новой игре.

Вместе с очередной сменой эпохи обновился и логотип. Теперь он состоит из двух топоров, сходящихся у рукоятей.

О том, что следующая игра серии будет посвящена викингам, стало известно ещё весной 2019 года — в The Division 2 нашли небольшой тизер, подлинность которого подтвердил Джейсон Шрайер.

Судя по финансовому отчёту Ubisoft, игра должна выйти до конца марта 2021 года, но высока вероятность, что её релиз будет близок к старту консолей следующего поколения.