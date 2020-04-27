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Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
22:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Sony решила проблемы с поставками игры, и задержка выхода окажется не такой длительной.

В начале апреля Sony объявила о переносе даты релиза The Last of Us Part 2 из-за логистических проблем. Тогда компания еще не знала, когда сможет доставить игру всем геймерам, а теперь определилась.

В блоге PlayStation руководитель SIE Worldwide Studios Хермен Хюлст объявил новую дату релиза игры. Теперь The Last of Us Part 2 стоит ждать уже 19 июня.

Видимо, Sony решила проблемы с поставками игры, и задержка выхода окажется не такой длительной. Все же теперь Ghost of Tsushima выйдет аж в 17 июля - спустя месяц от релиза проекта Naughty Dog.

"Я хочу лично поздравить и поблагодарить обе команды из Naughty Dog и Sucker Punch Productions за их достижения, так как мы знаем, что в этих условиях было нелегко добраться к финишу. Обе команды трудились, чтобы обеспечить игровой опыт мирового класса, и мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть вашу реакцию, когда проекты выйдут всего через несколько месяцев", - пишет Хюлст.

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В то же время дата релиза Iron Man VR до сих пор не известна. Проект перенесли вместе с The Last of Us Part 2, сославшись на те же проблемы с логистикой. Видимо, Sony решила оставить окно для проекта, чтобы более громкие эксклюзивы не переманили все внимание игроков.

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Все по теме:

Sony, Релиз, Дата, PlayStation 4, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Хермен Хюльст, SIE Worldwide Studios.
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