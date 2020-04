Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Новости технологии:Sony решила проблемы с поставками игры, и задержка выхода окажется не такой длительной.

В начале апреля Sony объявила о переносе даты релиза The Last of Us Part 2 из-за логистических проблем. Тогда компания еще не знала, когда сможет доставить игру всем геймерам, а теперь определилась.

В блоге PlayStation руководитель SIE Worldwide Studios Хермен Хюлст объявил новую дату релиза игры. Теперь The Last of Us Part 2 стоит ждать уже 19 июня.

Видимо, Sony решила проблемы с поставками игры, и задержка выхода окажется не такой длительной. Все же теперь Ghost of Tsushima выйдет аж в 17 июля - спустя месяц от релиза проекта Naughty Dog.

"Я хочу лично поздравить и поблагодарить обе команды из Naughty Dog и Sucker Punch Productions за их достижения, так как мы знаем, что в этих условиях было нелегко добраться к финишу. Обе команды трудились, чтобы обеспечить игровой опыт мирового класса, и мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть вашу реакцию, когда проекты выйдут всего через несколько месяцев", - пишет Хюлст.

В то же время дата релиза Iron Man VR до сих пор не известна. Проект перенесли вместе с The Last of Us Part 2, сославшись на те же проблемы с логистикой. Видимо, Sony решила оставить окно для проекта, чтобы более громкие эксклюзивы не переманили все внимание игроков.