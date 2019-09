Тайна раскрыта: все подробности в новом трейлере The Last of Us 2 (Видео)

Ролик одновременно сумел создать интригу и раскрыть главную тайну. Да, Джоэл жив, а Элли отправилась в путешествие мстить, вот только непонятно за кого. Все же по ролику видно, что девушка очень зла и расправляется с противниками жестоко и хладнокровно. Судя по сюжетным урывкам, игрокам придется сражаться с бандитами и новым видом зомби. Локации же будут сменяться лесами и "городскими джунглями". В конце трейлере Sony объявила, что The Last of Us 2 выйдет 21 февраля 2020 года.