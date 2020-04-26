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В сети появился трейлер детективной игры Paradise Killer (Видео)

В сети появился трейлер детективной игры Paradise Killer (Видео)
12:37 Сегодня Телеграф stopgame.ru

Новости технологии:Релиз Paradise Killer должен состояться летом 2020-го.

Paradise Killer — детективная игра с открытым миром и чудаковатым антуражем: сюжет происходит на острове, где бунтующая человеческая цивилизация пытается воскресить мёртвых иноземных богов.

Остров называется Рай. Он восстанавливается каждые несколько тысячелетий. Здесь всё пропитано психической силой — с её помощью идолопоклонники и пытаются оживить инопланетных божеств. Но сила также привлекает демонов — раз за разом они уничтожают остров. Отвадить чертей должен Совет, создающий альтернативную реальность.

Система становится лучше и лучше с каждым восстановлением и должна достичь идеала, когда сформируется следующий остров — Идеал-25. Но накануне перерождения Совет убивают, а Рай оказывается уничтожен.

Найти виновников должна главная героиня — Леди Лав Дайс, которая без ума от расследований. Она попадает на остров Рай и начинает изучать улики. Цель игры — искать доказательства, записывать признания, интерпретировать факты, ловить убийцу среди уймы подозреваемых и строить железобетонное обвинение. Поможет в этом электронный ассистент "Звёздный свет".

Остров строится по принципу открытого мира, поэтому изучать его можно как душа пожелает. Кроме того, разработчики разместили множество реликвий и артефактов, которые раскрывают историю этого места, а также спрятали особые локации. Чтобы попасть туда, придётся поковыряться в иероглифах на древних компьютерах.

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Созданием Paradise Killer занимается независимая британская студия Kaizen Game Works. Её основали бывший программист мобильных игр Фил Крэбтри (Phil Crabtree) и Олай Кларк Смит (Oli Clark Smith) из Supermassive Games, где он был ведущим дизайнером проекта The Dark Pictures и главой команды левел-дизайнеров Until Dawn.

Среди подтверждённых платформ пока только PC. В Steam в течение ближайших дней можно загрузить демоверсию.

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Технологии, Игра, Детектив, Техно, Paradise Killer.
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