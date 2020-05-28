Activision анонсировали четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare (Видео)

Новости технологии:В этот раз Прайсу поручили открыть двери в четвертый сезон Modern Warfare.

Activision и Infinity Ward представили четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare, сопроводив анонс трейлером.

Уже в июне в бой вступит знаменитый "консьерж" Капитан Прайс. В этот раз ему поручили открыть двери в четвертый сезон Modern Warfare, принеся игрокам новый облик, оружие и прочее.

Судя по трейлеру, у сценаристов Infinity Ward есть план, которого они придерживаются. В ролике персонажи готовятся к некому событию, которое потребует вмешательства Гоуста, Алекса и собственно Прайса.

Больше деталей о контенте и нововведениях разработчики расскажут в ближайшие дни. К завершению третьего сезона Infinity Ward запустят выходные двойного опыта, которые пройдут с 29 мая по 1 июня. Старт четвертого сезона планируется уже 3 июня