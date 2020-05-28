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Activision анонсировали четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare (Видео)

Activision анонсировали четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare (Видео)
16:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В этот раз Прайсу поручили открыть двери в четвертый сезон Modern Warfare.

Activision и Infinity Ward представили четвертый сезон Call of Duty: Modern Warfare, сопроводив анонс трейлером.

Уже в июне в бой вступит знаменитый "консьерж" Капитан Прайс. В этот раз ему поручили открыть двери в четвертый сезон Modern Warfare, принеся игрокам новый облик, оружие и прочее.

Судя по трейлеру, у сценаристов Infinity Ward есть план, которого они придерживаются. В ролике персонажи готовятся к некому событию, которое потребует вмешательства Гоуста, Алекса и собственно Прайса.

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Больше деталей о контенте и нововведениях разработчики расскажут в ближайшие дни. К завершению третьего сезона Infinity Ward запустят выходные двойного опыта, которые пройдут с 29 мая по 1 июня. Старт четвертого сезона планируется уже 3 июня

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Трейлер, Call of Duty, Activision, Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare.
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