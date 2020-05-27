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GTA 6 выйдет не раньше 2023 года (Видео)

GTA 6 выйдет не раньше 2023 года (Видео)
13:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Rockstar уже работает над GTA 6, и проект находится на ранней стадии разработки.

Аналитик проанализировал маркетинговый бюджет Take-Two, вычислив примерную дату релиза GTA 6.

Что известно

Take-Two заполнила годовой отчет Form 10-K для Комиссии по ценным бумагам США, рассказав сколько планирует потратить в ближайшие годы. Судя по документу компания готовится отдать $89 миллионов на маркетинг в период с апреля 2023 года по март 2024 года. Это почти в два раза больше, чем компания планирует потратить в другие периоды до 2024 финансового года. 

Как отметил аналитик Джефф Коэн, в этот период и должна выйти GTA 6. По словам Коэна, подобный скачок наблюдался перед релизом Red Dead Redemption 2. Так что GTA 6 может выйти в период с апреля 2023 года по март 2024 года.

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"Мы пока не уверены, насколько сильно стоит полагаться на подобные изменения, но отметим, что подобные декларации уже предсказывали запуск Red Dead Redemption 2 перед анонсом", — пишет Коэн.

По слухам, в финансовом отчете Take-Two не стала подтверждать существование игры, но Штраус Зельник отметил, что "рокзвезды" не сидят без дела.

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Технологии, Rockstar, Техно, GTA 6.
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