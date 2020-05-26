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В сети появились характеристики и стоимость неанонсированного Samsung Galaxy M01

В сети появились характеристики и стоимость неанонсированного Samsung Galaxy M01
22:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Южнокорейская компания Samsung, по сообщениям интернет-источников, в первые дни грядущего лета анонсирует недорогой смартфон под названием Galaxy M01.

Компания Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy M01. Несмотря на то, что официального анонса еще не было, в сеть уже "слили" и характеристики, и стоимость новинки.

Итак, Samsung Galaxy M01 получит 5,71-дюймовый TFT LCD дисплей с разрешением HD+ (720×1560 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Для 5-мегапиксельной селфи-камеры предусмотрен каплевидный вырез. А вот сканера отпечатков пальцев здесь нет: вместо этого либо распознавание по лицу, либо обычный код.

Внутри установлен процессор Snapdragon 439 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Объем хранилища - 32 ГБ, но его можно расширить с помощью карты памяти microSD.

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Основная камера двойная с 13-мегапиксельным сенсором и 2 Мп датчиком глубины. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч со стандартной зарядкой мощностью 5 Вт.

Ожидается, что Galaxy M01 дебютирует в начале июня в Индии и будет стоить в районе $130.

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Samsung, Смартфон, Samsung Galaxy M01.
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