Девушка Бонда Леа Сейду получила роль во французском триллере

Новости культуры:Звезда фильмов о Бонде получила одну из главных ролей.

Актриса Леа Сейду ("007: Спектр", "Не время умирать") сыграет главную роль во французском триллере "Праздник дураков" (Le Bal des Folles).

Как сообщает Variety, режиссером выступит Арно де Пальер, а сценарий он напишет совместно с Кристель Бертева.

Действие развернется в 1893 году в Париже. По сюжету, молодая пациентка психиатрической лечебницы Фанни получает возможность попасть на бал, который проводит местная знать в здании больницы. Она отличается примерным поведением, но решает воспользоваться шансом и сбежать из лечебницы, чтобы найти свою мать.

Производство планируется начать в этом году, о дате выхода не сообщается.