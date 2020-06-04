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Малевич-личность: В Украине готовят байопик об известном художнике

Малевич-личность: В Украине готовят байопик об известном художнике
11:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер надеется, что фильм о жизни и творчестве Малевича поможет понять его картины и вклад в искусство.

Режиссером фильма выступает Дария Онищенко (Истальгия, Забытые), сценарий написан Дарьей и продюсером Анной Паленчук (2020: Безлюдная страна, Герой моего времени, Номера).

Фильм расскажет тайны из жизни великого художника, историю его детства в Украине, формирование как художника под влиянием украинского народного творчества, о создании супрематизма как нового направления в искусстве и преследовании художников-авангардистов советским режимом.

"Малевича знают как выдающегося художника 20 века и автора одной из самых известных картин мира Черный квадрат. В нашем автобиографическом фильме мы хотим показать Малевича-личность, человека, который любил, дружил, радовался, страдал и стремился к свободе творчества, за что всю жизнь преследовался НКВД", - комментирует Паленчук.

В основе байопика - история противостояния абстракциониста Казимира Малевича с известным конструктивистом Владимиром Татлиным, которые всю жизнь соревновались за признание своего творчества.

"Интересно, что Малевич и Татлин до сих пор считаются русскими художниками, хотя они оба провели свое детство в Украине, разговаривали на украинском языке, оба пели украинские песни. Малевич неоднократно подчеркивал, что на его формирование как художника повлияли именно украинская культура и украинская история", - отмечает режиссер Онищенко.

К работе над фильмом были привлечены эксперты-искусствоведы из Украины и из-за рубежа, историки. Главный консультант проекту - Татьяна Филевская, известная своим документальным фильмом о жизни и творчестве Казимира Малевича.

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"К сожалению, до сих пор в Украине мало кто знает, что Малевич был не только художником, но и философом, преподавателем, поэтом. Он создал совершенно новую школу искусства, перечеркнул законы прошлого и смело заглянул в будущее. Фильм о его жизни и его творчестве должен помочь понять его картины и его вклад в искусство", - говорит Онищенко.

Релиз фильма запланирован на 2021.

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Кино, Фильм, Художник, Байопик, Казимир Малевич.
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