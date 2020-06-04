"Страны Лавкрафта": HBO выпустил новый тизер сериала (Видео)

Телеканал HBO презентовал новый тизер сериала "Страна Лавкрафта" по одноименной книге 2016 года Мэтта Раффа.
Одну из ролей исполняет звезда сериала "Прослушка" Майкл Кеннет Уильямс. Также в сериале снимались Джонатан Мэджорс ("Битва за землю"), Джерни Смоллетт-Белл ("Хищные птицы"), Вунми Моссаку ("Лютер") и др.
Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс ("Звездный путь"). Сценарий написали Миша Грин ("Сыны анархии") и режиссер хорроров "Прочь" и "Мы" Джордан Пил.
Действие разворачивается в 1950-е годы. По сюжету главный герой сериала, 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман, вместе со своей подругой Летицией и дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. На протяжении поисков он сталкивается с расистами и настоящими монстрами, будто сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта.