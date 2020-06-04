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Лидер по количеству номинаций: сериал "Чернобыль" блеснул на премии BAFTA

Лидер по количеству номинаций: сериал "Чернобыль" блеснул на премии BAFTA
14:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной телевизионной премии BAFTA.

Лидером по количеству номинаций стал сериал телеканала НВО "Чернобыль" - он значится в 14 категориях. Среди них - лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек и др.

На втором месте - сериал "Корона" от Netflix. Он получил 7 номинаций, в частности, как лучший драматический сериал, лучшая мужская роль второго плана (Джош О'Конор) и женская роль второго плана (Хелена Бонэм Картер).

Экранизация фантастической трилогии Филипа Пулмана "Темные начала" получила пять номинаций. У триллера ВВС "Убивая Еву" и хита Netflix "Половое воспитание" по четыре.

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Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.

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Премия, Кино, Сериал, Чернобыль, BAFTA.
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