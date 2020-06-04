Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"

Новости культуры:Самым популярным сериалом HBO Max стала анимация о кролике Багз Банни.

Самым популярным сериалом новой платформы HBO Max, которая стартовала 27 мая, стал не "Игра престолов", как все думают, а анимация о кролике Багз Банни - "Looney Tunes".

Как сообщает Bloomberg, за первые 4 дня после запуска мультфильмы возглавили список с показателем востребованности в 19,4 раза выше среднего, а следом за ними расположился спин-офф "Улицы Сезам" - "Не совсем позднее шоу с Элмо".

Помимо него, сервис запустился с такими оригинальными проектами, как "Не совсем позднее шоу с Элмо" и "Личная жизнь" с Анной Кендрик, вошедшие в топ-3.

Что касается ставших культовыми проектов HBO "Игры престолов" и "Клана Сопрано", а также "Друзей" и "Теории большого взрыва", то они не нашли у подписчиков большого спроса.