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Ждете осенью: The CW огласил, когда стоит ждать выход сериала "Дьяволы"

Ждете осенью: The CW огласил, когда стоит ждать выход сериала "Дьяволы"
17:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссерами проекта выступают Ник Харран ("Шерлок") и Ян Мичелини ("Дон Маттео").

Финансовый триллер "Дьяволы" (Devils) со звездой сериала "Анатомия страсти" Патриком Демпси выйдет осенью на The CW. Об этом сообщает variety.

В сериале также снимались Лайа Коста, Малачи Кирби, Пия Мечлер, Пол Чоудри, Гарри Мичел и Салли Харсмен.

Проект основан на бестселлере итальянского писателя Гвидо Мария Брера. Книга частично вдохновлена финансовым кризисом, потрясшем мир в 2008 году.

Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"

Действия 10 эпизодов сериала будут разворачиваться в Лондонском офисе одного из крупнейших банков Соединенных Штатов. Туда приезжает глава отдела трейдинга Массимо Руггеро (Борги) из Италии, его гидом по миру финансов становится руководитель банка Доминик Морган (Демпси). Когда же Руггеро оказывается вовлечен в международную финансовую войну, потрясшую Европу, ему приходится выбирать присоединиться к своему некогда ментору или же выступить против него.

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Кино, Фильм, Триллер, The CW, Сеотал, Дьяволы.
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