Marvel возобновит съемки сериала "ВандаВижен" уже этим летом

Новости культуры:Названы сроки возобновления съемок сериала Marvel "ВандаВижен".

Студия Marvel в ближайшее время намерена вернуться к нормальному графику работы. В частности, уже в июле 2020 года могут быть возобновлены съемки фантастического сериала под названием "ВандаВижен", который станет одной из важнейших частей следующей фазы развития киновселенной.

Об этом свидетельствует тот факт, что исполнитель одной из главных ролей Пол Беттани отклонил предложение принять участие в фестивале Tampa Bay Comic Convention под предлогом вызова на съемки шоу Marvel. Представители студии пока не подтвердили эту информацию.

Ранее исполнительница роли Ванды Элизабет Олсен заявляла, что из сериала зрители узнают почему ее героиню зовут Алой Ведьмой, и чем этот супергероический персонаж отличается от самой Ванды. Точная дата премьеры шоу на момент публикации данной заметки не называлась.

Изначально предполагалось, что "ВандаВижен" может быть выпущена потоковым сервисом Disney+ уже в 2020 году, но так как эпидемия коронавируса нового типа внесла коррективы в съемочный график, то релиз может быть перенесен на более поздний срок.

Появятся ли герои сериала в перспективных полнометражных фильмах Marvel не уточнялось.