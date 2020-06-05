В последний раз: Дэниел Крэйг объяснил, почему для него было так важно вернуться к роли Бонда

Новости культуры:Британский актер заявил, что свои первые съемки на Ямайке стали для него наиболее особенными.

Еще до запуска в производство "Не время умирать" было не ясно, захочет ли Дэниел Крэйг вновь сыграть Джеймса Бонда. В итоге актер все-таки решил вернуться к культовой роли в последний раз.

В интервью HeyUGuys Крэйг рассказал, что он очень рад предстать в образе Бонда еще в одном фильме, особенно учитывая тот факт, что по ходу съемок ему довелось побывать в одной культовой для "бондианы" местности: "Оказаться на Ямайке было восхитительным для меня во многих отношениях. Я прибыл в эту страну не только ради работы. Все-таки именно здесь Флеминг написал свои романы, здесь были созданы эти персонажи. Кроме того, тут ощущаются некие связи, семейные связи. Каким-то образом он всегда возвращался сюда - какие бы причины за этим не стояли. Здесь было снято много фильмов. Нам невероятно повезло получить шанс оказаться в этом месте. Нас приняли очень здорово. Солнечный свет, пляж совсем рядом. Для меня было счастьем побывать там".

Писатель Ян Флеминг действительно очень любил Ямайку. В свое время он решил поселиться здесь, приобретя особняк, который сейчас превратился в отель. Несмотря на культовый статус этого острова для "Джеймса Бонда", Крэйг здесь впервые оказался лишь во время съемок "Не время умирать".

View this post on Instagram A post shared by James Bond 007 (@007) on May 25, 2020 at 1:00pm PDT

Фильм должен был выйти в прокат еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса релиз был перенесен на 19 ноября.