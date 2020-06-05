Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Аваков отчитался в Верховной Раде
Аваков отчитался в Верховной Раде
Динамо может возглавить тренер, который уже тренировал клуб
Динамо может возглавить тренер, который уже тренировал клуб
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

"Сокол и Зимний Солдат": раскрыты новые детали предстоящей премьеры

"Сокол и Зимний Солдат": раскрыты новые детали предстоящей премьеры
12:39 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Показ первого сезона ожидается в этом году на канале Disney+.

Инсайдер Чарльз Мерфи в своем подкасте приоткрыл подробности грядущего сериала про Сэма Уилсона/Сокола (Энтони Маки) и Баки Барнса/Зимнего Солдата (Себастиан Стэн).

По словам инсайдера, если сериал получит второй сезон, то обязательно при этом поменяет название. И вот почему: "К концу первого сезона герои переживут нечто травмирующее, после чего станут совсем другими. В какой-то момент у создателей сериала был план на второй сезон. Но если второй сезон будут создавать, то он никогда не получит название "2 сезон сериала "Сокол и Зимний Солдат". Это будет сюжетно связанная вещь с совершенно другим названием".

Известно, что сериал "Сокол и Зимний Солдат" сюжетно продолжает фильм "Мстители: Финал", в котором Стив Роджерс (Крис Эванс) передает щит Капитана Америки Сэму Уилсону. Но неизвестно, будет ли травмирующее событие связано именно с этим.

Marvel возобновит съемки сериала "ВандаВижен" уже этим летом

По слухам, герои сериала могут столкнуться в своих приключениях с группой антигероев (Громовержцы), это тоже может стать как травмирующим событием, так и частью названия второго сезона.

Показ первого сезона ожидается в этом году на канале Disney+.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Сериал, Marvel, "Сокол и Зимний Солдат".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
02 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
03 Данилов: РФ - это искусственное образование
04 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
05 Джемилев раскритиковал провал голосования в комитете Рады по воде в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь