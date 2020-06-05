"Сокол и Зимний Солдат": раскрыты новые детали предстоящей премьеры

Новости культуры:Показ первого сезона ожидается в этом году на канале Disney+.

Инсайдер Чарльз Мерфи в своем подкасте приоткрыл подробности грядущего сериала про Сэма Уилсона/Сокола (Энтони Маки) и Баки Барнса/Зимнего Солдата (Себастиан Стэн).

По словам инсайдера, если сериал получит второй сезон, то обязательно при этом поменяет название. И вот почему: "К концу первого сезона герои переживут нечто травмирующее, после чего станут совсем другими. В какой-то момент у создателей сериала был план на второй сезон. Но если второй сезон будут создавать, то он никогда не получит название "2 сезон сериала "Сокол и Зимний Солдат". Это будет сюжетно связанная вещь с совершенно другим названием".

Известно, что сериал "Сокол и Зимний Солдат" сюжетно продолжает фильм "Мстители: Финал", в котором Стив Роджерс (Крис Эванс) передает щит Капитана Америки Сэму Уилсону. Но неизвестно, будет ли травмирующее событие связано именно с этим.

По слухам, герои сериала могут столкнуться в своих приключениях с группой антигероев (Громовержцы), это тоже может стать как травмирующим событием, так и частью названия второго сезона.

Показ первого сезона ожидается в этом году на канале Disney+.