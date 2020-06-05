Как Вам такое? Режиссер "Солнцестояния" готовит четырехчасовую комедию ужасов

Новости культуры:Карантин вдохновил создателя "Солнцестояния" создать новый фильм.

Американский режиссер Ари Астер, известный по успешным фильмам ужасов "Солнцестояние" и "Реинкарнация" на карантине начал работу над новым проектом.

Как сообщает издание Slash Film, в недавней беседе со студентами Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Астер заявил, что новый фильм будет комедией кошмаров и его продолжительность составит порядка четырех часов.

Много рассказывать о проекте Астер не стал, но сообщил, что это будет "апокалиптический фильм о расставании".

Напомним, хоррор "Солнцестояние" вышел летом прошлого года. Он рассказывает об американских студентах, которые попали в закрытую шведскую общину на празднование дня летнего солнцестояния и стали участниками жуткого ритуала. Фильм хвалили за нетривиальный сюжет и необычно светлую для этого жанра картинку.