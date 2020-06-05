"Еще по одной": вышел дебютный трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:Фильм выйдет в прокат в ноябре 2020 года.

В сети появился дебютный трейлер фильма "Еще по одной" (Another Round) режиссера Томаса Винтерберга ("Охота").

Главную роль в картине сыграл Мадс Миккельсен. В фильме также снимались Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан, Мария Бонневи, Суссе Вольд и Хелена Рейнгорд Ньюманн.

В центре сюжета оказываются четыре друга, которые работают учителями. Герои решают провести один эксперимент, по правилам которого каждый должен поддерживать определенный уровень алкогольного опьянения в течение дня. Герои полагают, что так человек может продуктивнее работать и заниматься своими повседневными делами. Они ежедневно поддерживают уровень алкоголя 0,5%, что поначалу действительно дает результат. Но вскоре ситуация выходит из-под контроля.

Премьера должна была состояться на Каннском кинофестивале, который был отменен из-за коронавируса.