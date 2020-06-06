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"Есть ли те, кто готов помочь тяжело раненным?": Сэм Мендес призвал Netflix и Amazon спасти культуру

"Есть ли те, кто готов помочь тяжело раненным?": Сэм Мендес призвал Netflix и Amazon спасти культуру
01:42 Сегодня Телеграф kinonews

Новости культуры:Сэм Мендес попросил Netflix и Amazon спасти культуру.

Известный голливудский режиссер, сценарист и продюсер Сэм Мендес призвал крупные потоковые сервисы помочь спасти британский прокат.

По словам постановщика, которого цитирует издание Deadline, у него есть план, который стоит реализовать совместными усилиями.

Мендес полагает, что британская развлекательная индустрия столкнулась с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны.

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"Под угрозой находятся кинотеатры и актеры страны, музыканты и музыкальные площадки, танцоры и танцевальные площадки, концертные залы и оперные театры. Им нужен план, и я думаю, что он у нас есть. Было бы очень печально, если бы потоковые сервисы - Netflix, Amazon Prime и другие, зарабатывающие миллионы во время карантина за счет наших лучших актерских, продюсерских, писательских и режиссерских талантах, позволили бы культуре, питавшей этот кадровый резерв, умереть. Есть ли среди них (потоковых сервисов) те, кто готов использовать часть своей неожиданной прибыли в эпоху COVID-19, чтобы помочь тем, кто был тяжело ранен? Если это так, я надеюсь, что вы читаете это и можете думать о культурном ландшафте как о чем-то большем, чем просто "поставщике контента", как об экосистеме, которая поддерживает нас всех", - заявил он.

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Amazon, Сэм Мендес, Коронавирус, Netflix.
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