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Антагонист Бэйн может появиться в сиквеле "Бэтмена"

Антагонист Бэйн может появиться в сиквеле "Бэтмена"
22:09 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Представили Warner Bros заявили, что такой расклад вполне возможен.

Портал ComicBook передает, что в потенциальном сиквеле "Бэтмена" Мэтта Ривза противником Темного рыцаря может стать суперзлодей Бэйн.

Напомним, что в нынешнем фильме, съемки которого стартовали в начале этого года, Бэтмену (Роберт Паттинсон) предстоит столкнуться с целой группой врагов, в числе которых будут Пингвин, Загадочник и Женщина-кошка. Картина должна выйти на экраны осенью следующего года, но Warner Bros. уже помышляет о последующих частях этой истории.

Согласно новому видео на YouTube-канале Heroic Hollywood, создатели "Бэтмена" хотят сделать Бэйна антагонистом своего следующего фильма о Темном рыцаре. Более того, обсуждался также вариант с выпуском сольной картины во главе с этим злодеем - вероятно, речь шла об экранизации комиксов "Месть Бэйна". Впрочем, Warner Bros. отвергла идею о сольнике, но включение Бэйна в сиквел "Бэтмена" остается вполне жизнеспособной перспективой.

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Бэйн был создан авторами комиксов Чаком Диксоном и Грэмом Ноланом в 1993 году. В кино этот персонаж дебютировал в фильме Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин" (1997) в качестве этакого безмозглого вышибалы, который прислуживал Ядовитому Плющу.

Спустя 15 лет Бэйн вернулся на большой экран в картине Кристофера Нолана "Темный рыцарь: Возрождение легенды", в которой он, сыгранный Томом Харди, наконец обрел индивидуальность и харизму.

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Бэтмен, Warner Bros., Мэтт Ривз, Бэйн.
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