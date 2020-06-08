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Режиссер "Фантастической четверки" хотел сделать Сью Сторм чернокожей, но ему не дали

Режиссер "Фантастической четверки" хотел сделать Сью Сторм чернокожей, но ему не дали
04:30 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссеру "Фантастической четверки" не дали сделать Сью Сторм чернокожей.

Режиссер экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Джошуа Транк хотел доверить роль Сью Сторм чернокожей актрисе, однако студия 20th Century Fox не позволила ему это сделать. Таким откровением постановщик поделился с изданием Deadline.

"Было много спорных разговоров, которые велись за кулисами. Я хотел представить чернокожую Сью Сторм, чернокожего Джонни Сторма и чернокожего Франклина Сторма. Но когда ты имеешь дело со студией, работающей над таким масштабным фильмом, всем нужны звезды. И когда дело дошло до кастинга, я столкнулся с серьезным противодействием", - пожаловался он.

По словам Транка, он сожалеет, что в тот момент не покинул проект. "Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был просто уйти, и когда я осознал это, я стал чувствовать себя очень неловко из-за того, что я не сделал это просто из принципа. Это не те ценности, которые я отстаиваю в своей собственной жизни.... Потому что я из тех, кто всегда говорит, что надо биться за то, во что я веришь, даже если это означает конец карьеры, и мне очень жаль, что я не пошел до конца в этом вопросе", - добавил постановщик.

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Роль Сью Сторм сыграла Кейт Мара. Фильм "Фантастическая четверка" был разгромлен критиками и провалился в прокате.

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Фильмы, Фантастическая четверка, Джошуа Транк.
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