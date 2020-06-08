"Чилдрен Кинофест 2020": объявлены победители

Новости культуры:Победителем кинофестиваля для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", который в этом году проходил онлайн, стал украинский фильм "Фокстер & Макс".

Победителем 7-го фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", который в этом году проходил онлайн, стал украинский фильм "Фокстер&Макс". Об этом сообщает организатор кинофестиваля - компания Артхаус Трафик.

"Третий год подряд Гран-при получает украинская лента - в этом году победителем по итогам зрительского голосования стал фантастический приключенческий фильм "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко", - говорится в сообщении.

Информируют также, что в конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Созвездие Единорога" 14-летней Власти Березанской из Фастова.

Фантастическая лента "Фокстер & Макс" рассказывает о дружбе школьника и пса-наноробота с супервозможностями. Зрители фестиваля отметили захватывающий сюжет ленты и удачные спецэффекты - фильм набрал 4,74 балла из 5. Второе место занял австралийский семейный фильм "Мой друг мистер Персиваль" с 4,70 баллами - его кинотеатральный прокат запланирован в Украине на 23 июля. Третье место получила лента производства Германии - "Тим Талер, или Проданный смех", она получила 4,69 балла.

Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет, в рамках фестиваля состоялся уже в четвертый раз. Организаторы получили более 220 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 10 финалистов. Победителя определило профессиональное жюри украинских кинематографистов: продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма "Похищенная принцесса".

Звание "Лучшего украинского детского фильма года" и награду в размере 20 000 грн получила работа о влиянии социальных сетей на современных подростков - "Созвездие Единорога" 14-летней Власти Березанской из Фастова. Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы "История НЕЧТО" (реж. Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, Харьков) и "Пандемия" (реж.Элеонора Чолак, Белгород-Днестровский). Победители в этих категориях получили по 5000 грн. Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 10 000 грн получила лента "Белочка София" 9-летней Таины Щегельской из Каменец-Подольского. Осенью фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube канале "Чилдрен Кинофеста".

Как отметили организаторы, фестиваль собрал более 130 тысяч посетителей сайта. На просмотр фильмов и голосование за Гран-при "Чилдрен кинофестиваля" зарегистрировались более 20 тысяч зрителей - вместе они посмотрели 20441 часов фильмов.

Планируется, что 8-й "Чилдрен Кинофест" состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года.