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"Люди Икс": назван новый состав в киновселенной Marvel

"Люди Икс": назван новый состав в киновселенной Marvel
18:06 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:В сети назвали новый состав "Людей Икс" после их трансфера в киновселенную Marvel Studios.

Согласно порталу WeGotThisCovered, в популярную команду супергероев войдут Шторм, Циклоп, Буревестник, Хавок, Ночной змей, Джин Грей, а также Солнечный огонь.

В списке довольно много имен, знакомых любителям фантастической франшизы: и Циклоп, и Джин Грей, и Шторм, и Ночной змей, и Хавок регулярно (последние двое, справедливости ради, чуть реже остальных) появлялись в множественных полнометражных экранизациях комиксов Marvel. Однако наряду со "старичками", если верить слухам, в MCU в обозримом будущем дебютируют и малоизвестные широкой аудитории герои.

Это, в частности, Буревестник. В оригинальной истории Джон Праудстар является выходцем из индейского племени. Он обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью, а также известен как отличный следопыт.

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Что касается Солнечного огня (Сиро Есида), который тоже мог появиться в "Днях минувшего будущего" (но не появился), то он является японским мутантом, родившимся у женщины, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы. Изначально он ненавидел США и сражался против "Людей Икс", однако впоследствии объединился с ними. Есида способен поглощать солнечную радиацию и превращать ее в огненную плазму, загорающуюся при контакте с кислородом. Помимо этого, он обладает инфракрасным зрением и может создавать специальное защитное поле.

Права на экранизацию комиксов о "Людях Икс" перешли к Disney  (и ее "дочке" Marvel Studios) после покупки 21st Century Fox.

Как известно, на данный момент последний фильм франшизы вышел в 2019 году и обернулся для создателей большой неудачей: несмотря на мощный актерский состав (Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн) "Темный Феникс" не особо впечатлил критиков, а позднее еще и был признан самой убыточной картиной года.  

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Marvel, Marvel Studios, Люди Икс.
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