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Соблюдайте дистанцию: в Голливуде не будут снимать постельные сцены из-за коронавируса

Соблюдайте дистанцию: в Голливуде не будут снимать постельные сцены из-за коронавируса
23:44 Пн, 8 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости культуры:Голливуд из-за COVID-19 запретил снимать секс-сцены.

В Голливуде запретили съемку эротических сцен из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уже с 12 июня Голливуд возобновляет съемки кинофильмов. Однако из-за коронавируса режиссеры не будут снимать интимные сцены в картинах. 

Кинематографисты получили соответствующую инструкцию, в которой содержатся правила съемок секс-сцен. Теперь они вынуждены заменить откровенные сцены, чтобы соблюдать необходимую дистанцию между актерами на съемочной площадке. В качестве рекомендации кинематографистам предлагают снимать такие сцены с помощью компьютерной графики или отменить их вовсе.

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"Предусмотрено ежедневное тестирование актеров и съемочной бригады на коронавирус, проведение инструктажа по мытью рук и полная реструктуризация интимных эпизодов", - говорится в статье.

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Голливуд, Карантин, Коронавирус.
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