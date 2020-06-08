Соблюдайте дистанцию: в Голливуде не будут снимать постельные сцены из-за коронавируса

Новости культуры:Голливуд из-за COVID-19 запретил снимать секс-сцены.

В Голливуде запретили съемку эротических сцен из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уже с 12 июня Голливуд возобновляет съемки кинофильмов. Однако из-за коронавируса режиссеры не будут снимать интимные сцены в картинах.

Кинематографисты получили соответствующую инструкцию, в которой содержатся правила съемок секс-сцен. Теперь они вынуждены заменить откровенные сцены, чтобы соблюдать необходимую дистанцию между актерами на съемочной площадке. В качестве рекомендации кинематографистам предлагают снимать такие сцены с помощью компьютерной графики или отменить их вовсе.

"Предусмотрено ежедневное тестирование актеров и съемочной бригады на коронавирус, проведение инструктажа по мытью рук и полная реструктуризация интимных эпизодов", - говорится в статье.