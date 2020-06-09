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Киану Ривз о "Матрице 4": Сценарий - это единственная причина, по которой я вообще согласился

Киану Ривз о "Матрице 4": Сценарий - это единственная причина, по которой я вообще согласился
05:47 Сегодня Телеграф DTF Фото: Twitter

Новости культуры:Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс заявили, что согласились на "Матрицу 4" из-за сценария.

В разговоре с журналом Empire исполнители ролей Нео и Тринити рассказали, что для них предложение сыграть в четвёртой "Матрице" стало неожиданностью — как и для многих фанатов. Оба подчеркнули, что если бы не сценарий, написанный Ланой Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом, наверняка бы усомнились, что следующий фильм вообще нужен.

"Никогда не думала, что этот фильм вообще состоится. Я даже не предполагала, что что-то подобное есть в работе. Когда мне дали ознакомиться со сценарием, и я увидела, что это очень цельная работа невероятной глубины, сделанная c огромным мастерством, то сразу подумала: "Да это настоящий подарок". Я была очень рада", - рассказала Кэрри-Энн Мосс.

Киану Ривз тоже похвалил сюжет продолжения, признавшись, что история, которую придумала Вачовски, очень тронула его. По его словам, кино будет не менее актуальным, чем самая первая часть серии.

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"Сценарий — это единственная причина, по которой я вообще согласился. Снова поработать с Ланой было замечательно, а съёмки я надолго запомню. И мне кажется, что в эту историю заложены довольно важные мысли, которые послужат нам всем пищей для ума", - отметил Киану Ривз.

Дату выхода "Матрицы 4" в прокат пока что не переносили — релиз по-прежнему запланирован на конец мая 2021-го. Производство фильма приостановили в марте, однако, по данным СМИ, Warner Bros. надеется вернуться к съёмкам в июле.

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Фильмы, Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, матрица 4.
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