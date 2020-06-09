Киану Ривз о "Матрице 4": Сценарий - это единственная причина, по которой я вообще согласился

Новости культуры:Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс заявили, что согласились на "Матрицу 4" из-за сценария.

В разговоре с журналом Empire исполнители ролей Нео и Тринити рассказали, что для них предложение сыграть в четвёртой "Матрице" стало неожиданностью — как и для многих фанатов. Оба подчеркнули, что если бы не сценарий, написанный Ланой Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом, наверняка бы усомнились, что следующий фильм вообще нужен.

"Никогда не думала, что этот фильм вообще состоится. Я даже не предполагала, что что-то подобное есть в работе. Когда мне дали ознакомиться со сценарием, и я увидела, что это очень цельная работа невероятной глубины, сделанная c огромным мастерством, то сразу подумала: "Да это настоящий подарок". Я была очень рада", - рассказала Кэрри-Энн Мосс.

Киану Ривз тоже похвалил сюжет продолжения, признавшись, что история, которую придумала Вачовски, очень тронула его. По его словам, кино будет не менее актуальным, чем самая первая часть серии.

"Сценарий — это единственная причина, по которой я вообще согласился. Снова поработать с Ланой было замечательно, а съёмки я надолго запомню. И мне кажется, что в эту историю заложены довольно важные мысли, которые послужат нам всем пищей для ума", - отметил Киану Ривз.

Дату выхода "Матрицы 4" в прокат пока что не переносили — релиз по-прежнему запланирован на конец мая 2021-го. Производство фильма приостановили в марте, однако, по данным СМИ, Warner Bros. надеется вернуться к съёмкам в июле.