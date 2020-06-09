На фоне протестов в США: фильм "Прислуга" - лидер по просмотрам на Netflix

Новости культуры:Протесты в США популяризовали фильмы, сериалы о расизме. На фоне этого на платформе Netflix самым популярным фильмом стал - "Прислуга" 2011 года.

Драма "Прислуга", которую раскритиковала исполнительница главной роли Виола Дэвис, стала лидером среди самых популярных фильмов на Netflix. Это вызвало критику со стороны темнокожих обозревателей и активистов на фоне антирасистских протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Entertainment Weekly.

Сюжет фильма рассказывает о белой героине Скитер, которая решает написать книгу от имени темнокожих служанок. Многие пользователи соцсетей отмечают, что "Прислугу" поставил белый режиссер Тейт Тэйлор, основой фильма стал роман белой женщины Кэтрин Стокетт, и главной героиней также является белая девушка (Эмма Стоун).

В 2018 году Виола Дэвис признавалась, что жалеет о своем участии в ленте.

"Это не те голоса служанок, которые слышали мы. Я знаю Эйбилин. Я знаю Минни. Это мои мама и бабушка. Я хочу услышать, что они реально чувствовали. Я так и не услышала их историй в течение съемок", - отмечала Дэвис.

Лидерство фильма именно сейчас вызвало негодование у сценаристки Эшли Перес:

"Не смотрите "Прислугу" сейчас. Смотрите "Тринадцатую", "Сельму", "Когда они увидят нас". Буквально все, что угодно, но не "Прислугу", — написала она в Twitter.

Ее поддержала телекритик Ребекка Теодор-Вачон: "Последнее, что сейчас нужно видеть, - это пиратскую версию "расового примирения", которой является "Прислуга" — если вам нужны фильмы о темнокожих, темнокожие критики будут рады вам посоветовать несколько действительно стоящих", - отметила она.

Напомним, "Прислуга" вышла в 2011 году. Фильм заработал в мировом прокате 216 млн долл. при бюджете в 25 млн долл. Актриса Октавия Спенсер, сыгравшая Минни, получила за свою роль премии "Оскар" и "Золотой глобус".