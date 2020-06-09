Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
В Киеве зафиксировали 33 новых случая COVID-19 за сутки
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
СМИ: Ребров возглавит Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня

На фоне протестов в США: фильм "Прислуга" - лидер по просмотрам на Netflix

На фоне протестов в США: фильм "Прислуга" - лидер по просмотрам на Netflix
12:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Протесты в США популяризовали фильмы, сериалы о расизме. На фоне этого на платформе Netflix самым популярным фильмом стал - "Прислуга" 2011 года.

Драма "Прислуга", которую раскритиковала исполнительница главной роли Виола Дэвис, стала лидером среди самых популярных фильмов на Netflix. Это вызвало критику со стороны темнокожих обозревателей и активистов на фоне антирасистских протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Entertainment Weekly.

Сюжет фильма рассказывает о белой героине Скитер, которая решает написать книгу от имени темнокожих служанок. Многие пользователи соцсетей отмечают, что "Прислугу" поставил белый режиссер Тейт Тэйлор, основой фильма стал роман белой женщины Кэтрин Стокетт, и главной героиней также является белая девушка (Эмма Стоун).

В 2018 году Виола Дэвис признавалась, что жалеет о своем участии в ленте.

"Это не те голоса служанок, которые слышали мы. Я знаю Эйбилин. Я знаю Минни. Это мои мама и бабушка. Я хочу услышать, что они реально чувствовали. Я так и не услышала их историй в течение съемок", - отмечала Дэвис.

Лидерство фильма именно сейчас вызвало негодование у сценаристки Эшли Перес:

"Не смотрите "Прислугу" сейчас. Смотрите "Тринадцатую", "Сельму", "Когда они увидят нас". Буквально все, что угодно, но не "Прислугу", — написала она в Twitter.

Ее поддержала телекритик Ребекка Теодор-Вачон: "Последнее, что сейчас нужно видеть, - это пиратскую версию "расового примирения", которой является "Прислуга" — если вам нужны фильмы о темнокожих, темнокожие критики будут рады вам посоветовать несколько действительно стоящих", - отметила она.

"Есть ли те, кто готов помочь тяжело раненным?": Сэм Мендес призвал Netflix и Amazon спасти культуру

Напомним, "Прислуга" вышла в 2011 году. Фильм заработал в мировом прокате 216 млн долл. при бюджете в 25 млн долл. Актриса Октавия Спенсер, сыгравшая Минни, получила за свою роль премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Лидер, Прислуга, Netflix.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
03 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
04 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
05 Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Дело МН17: суд продолжил свое заседание
Лето, солнце, жара: &quot;пляжный&quot; прогноз погоды 9 июня
Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
&quot;Триумфальный момент для жителей города&quot;: Нью-Йорк смягчает карантин
Нью-Йорк смягчает карантин
Слух есть, но не факт, что так будет: в iOS 14 будет возможность записи разговоров
Слух есть, но не факт, что так будет: в iOS 14 будет возможность записи разговоров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь