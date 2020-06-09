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В Киеве готовится к открытию Fashion Film Festival 2020

В Киеве готовится к открытию Fashion Film Festival 2020
14:29 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Завтра, 10 июня, начнется Fashion Film Festival Kyiv 2020.

С 10 июня начинает свою работу Fashion Film Festival Kyiv 2020, который продлится по 3 сентября и впервые будет проходить в онлайн-формате.

Программа фестиваля состоит из трех компонентов: учебной, практической и конкурсной частей. Учебная программа будет включать в себя видеолекторий и показы дайджестов лучших работ международных фестивалей.

Фестиваль начнется 10 июня с Q&A live-сессии режиссера и обладателя гран-при FFFK 2019 Павла Буряка на тему: Как снять видео, которые побеждают на международных фестивалях. Короткие метры, музыкальные видео. Далее свои лекции будут читать режиссер Игорь Стеколенко, совладелица бренда Kachorovska atelier Алина Качоровская и другие спикеры.

Практическая программа будет включать в себя два события - воркшоп Shot On The Spot и творческую резиденцию Невидимая fashion-реальность.

Проект Shot On The Spot - трехдневный воркшоп в рамках FFFK 2020, в течение которого участники погружаются в процесс продакшена и пост-продакшена fashion-фильмов. Режиссеры получают возможность провести два дня на локации Ukrainian Fashion Week во время Недели моды и под руководством профессиональных тьюторов снять, смонтировать и представить короткие fashion-видео.

Участники резиденции Невидимая fashion-реальность получают возможность создать фильмы о ключевых профессиях fashion-индустрии, а автор лучшего фильма получит денежное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен.

Конкурсная программа будет включать в себя показ шорт-листа финалистов FFFK 2020. Среди работ финалистов международное жюри определит обладателя гран-при фестиваля - победителя в номинации Best Fashion Film - который получит 50 тыс. гривен.

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Также в рамках фестиваля в Украине впервые будет показан полнометражный документальный фильм Жан-Поль Готье, с любовью. В фильме дизайнер лично рассказывает о своем становлении как личности и развитии своего бренда за кулисами Fashion Freak Show - автобиографического мюзикла, который дизайнер поставил собственноручно перед тем, как уйти из модной индустрии.

Заключительным событием фестиваля станет церемония награждения победителей конкурсной программы Fashion Film Festival Kyiv 2020, которая пройдет в онлайн-формате 3 сентября.

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Кинофестиваль, Кино, Fashion Film Festival.
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