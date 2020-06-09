"Космические войска": Netflix зарегистрировал товарный знак раньше, чем ВВС США

Новости культуры:Стриминговый сервис опередил Космические войска США с регистрацией торгового знака.

Стриминговый сервис Netflix зарегистрировал торговую марку "Космические войска" (название сериала, который вышел 29 мая) раньше, чем настоящие Космические войска США, которые еще даже не прошли процесс регистрации. Внимание на это обратило издание The Hollywood Reporter.

Как подчеркивает издание, Netflix может продавать товары со знаком "Космические войска" в Европе, Австралии, Мексике и ряде других стран. Потенциальный конфликт интересов возникнет тогда, когда и ВВС США и стриминговый сервис начнут продавать продукцию с одинаковым логотипом. В этом случае пользователи не смогут различить, кто продает продукцию, которую они покупают.

Военные подали заявку на регистрацию товарного знака только в марте 2019 года. Это значит, что если они подадут в суд, то Netflix сможет подтвердить, что он подал заявку первым. Но даже если стриминговый сервис проиграет, ему все равно разрешат продавать продукцию с логотипом, ведь сериал является пародийным.

"На данный момент мы не знаем ни о каком конфликте интересов с программой "Космические войска" Netflix. Мы желаем Netflix и продюсерам сериала всего наилучшего в их творческом изображении новейшего рода войск нашей страны", - прокомментировал ситуацию представитель ВВС США.

Сериал "Космические войска" (или "Космические силы") вышел на Netflix 29 мая, главную роль в нем исполнил Стив Карелл. Он играет генерала Марка Нэйрде, который мечтает возглавить ВВС. Но вместо этого его назначают командиром Космических сил – специального военного подразделения армии США, созданного по инициативе Дональда Трампа.