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Возвращение к нормальной жизни: калифорнийским кинотеатрам дали рекомендации

Возвращение к нормальной жизни: калифорнийским кинотеатрам дали рекомендации
02:26 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Калифорнийским кинотеатрам разрешили возобновить работу с 12 июня, но с ограничениями.

Власти Калифорнии опубликовали документ с рекомендациями для развлекательных заведений, которым будет разрешено открыться с 12 июня.

Среди них и кинотеатры — в первое время им будет нужно работать с ограничениями. В частности, заведения должны быть заполнены не более чем на 25%. В зале на одном сеансе должно быть не более 100 человек.

Также власти рекомендуют внимательно следить за тем, чтобы между зрителями в зале было хотя бы два метра. На креслах желательно использовать одноразовые или моющиеся чехлы.

Если не возникнет осложнений, ограничения должны как минимум смягчить примерно через две недели после открытия кинотеатров.

Калифорния — крупнейший регион в США на рынке кинопроката, поэтому возобновление работы площадок в нём станет ключевым на пути к выходу из кризиса. Когда откроются кинотеатры в Нью-Йорке, во втором по объему рынке в США, местные власти пока не комментируют.

Коронавирус: в Канаде отложили разворачивание 5G сети

Ранее национальная ассоциация владельцев кинотеатров США выразила мнение, что к релизу "Довода" откроется 90% залов по всему миру. Warner Bros. уже несколько раз могла перенести выход фильма Кристофера Нолана с июля, однако компания всё же не стала делать это

Если всё пойдёт по плану, то к выходу "Довода" в США будет открыто уже достаточно площадок для проката фильма.

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Калифорния, Кинотеатры, Коронавирус.
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