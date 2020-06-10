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Актриса Анна Кендрик пожаловалась на съемки в "Сумерках"

Актриса Анна Кендрик пожаловалась на съемки в "Сумерках"
08:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Кендрик активно снимается в сериалах, которые выходят на Disney+, HBO Max и Quibi.

Анна Кендрик, сыгравшая во франшизе "Сумерки" Джессику Стэнли, рассказала недавно, что для нее участие в первой части вампирской саги было удручающим опытом. Правда, дело вовсе не в качестве фильма, а в суровых погодных условиях. Сегодня Кендрик принадлежит к числу самых узнаваемых голливудских актрис, ведь на ее счету ведущие роли в серии фильмов "Идеальный голос", а также в драмеди Джейсона Райтмана "Мне бы в небо".

В первых "Сумерках", которые вышли в 2008 году, Кендрик сыграла роль второго плана, исполнив подругу Беллы Свон (Кристен Стюарт). В четвертом и пятом фильмах саги актриса вернулась к своей роли. Вспоминая работу над дебютными "Сумерками", Кендрик в интервью Vanity Fair сказала:

Первый фильм мы снимали в Портленде, штат Орегон. Помню, что там было очень холодно и убого. Мне также запомнилось, что мои кеды постоянно были промокшие, но я говорила себе: "Не стоит падать духом. Это чудесная группа людей. Я уверена, что со временем мы подружимся, но прямо сейчас мне хочется кого-то убить".

Тем не менее суровые условия помогли нам сплотиться. В этом было что-то объединяющее, подобно некому травматическому переживанию. Если вам доведется оказаться с кем-то в плену и спастись, до конца жизни вас с этими людьми будут связывать особые узы.

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Примечательно, что Кендрик — далеко не первый член актерского состава "Сумерек", кто пожаловался на неблагоприятные обстоятельства во время съемок. Ранее Тэйлор Лотнер (Джейкоб Блэк) сетовал на то, что ему было непросто сниматься в сценах с дождем, потому что он опасался, что заболеет. В то же время Никки Рид (Розали Хейл) тоже выразила недовольство в связи с тем, что она была вынуждена работать при плохой погоде.

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Фильмы, Кино, Сумерки, Анна Кендрик.
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