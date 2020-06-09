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В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)

В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)
19:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" - экранизации игры "Monster Hunter: World" появился в сети.

В сети появился новый кадр из фильма "Охотники на монстров" - экранизации игры Monster Hunter: World от студии Capcom.

На фото можно увидеть главную героиню Натали Артемис, роль которой играет Милла Йовович.

По сюжету, элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ.

В фильме также снимались Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером картины выступил муж Йовович - Пол У.С. Андерсон, снявший несколько фильмов франшизы "Обитель зла".

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Мировая премьера фильма "Охотник на монстров" запланирована на сентябрь 2020 года.

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Все по теме:

Милла Йовович, Постер, Охотник на чудовищ, Охотники на монстров, Monster Hunter: World.
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