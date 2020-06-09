В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)

Новости культуры:Очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" - экранизации игры "Monster Hunter: World" появился в сети.

В сети появился новый кадр из фильма "Охотники на монстров" - экранизации игры Monster Hunter: World от студии Capcom.

На фото можно увидеть главную героиню Натали Артемис, роль которой играет Милла Йовович.

По сюжету, элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ.

I new scene photo from the #MonsterHunterMovie of @MillaJovovich showing off her Slinger. pic.twitter.com/5bmZGOzeif — Kogath (@MHKogath) June 9, 2020

В фильме также снимались Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером картины выступил муж Йовович - Пол У.С. Андерсон, снявший несколько фильмов франшизы "Обитель зла".

Мировая премьера фильма "Охотник на монстров" запланирована на сентябрь 2020 года.