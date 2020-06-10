Неожиданно: Соколиный Глаз обошел Тора и Железного человека в звании самого ценного супергероя Marvel

Новости культуры:Соколиный Глаз является самым слабым членом Мстителей, однако результаты нового исследования показали, что на самом деле Клинт Бартон — самый полезный среди защитников Земли.

Данное исследование касалось не того, кто лучший боец. Вместо этого ресурс Film Franchise Showdown собрал данные по каждому из 23 фильмов киновселенной Marvel, отсортировав их по окупаемости и признанию критиков. В расчет брались производственные бюджеты, кассовые сборы, оценки на IMDb, показатели на агрегаторах рецензий, а также номинации и награды. В итоге авторы пришли к такому выводу:

К настоящему моменту Соколиный Глаз появился в шести картинах в рамках киновселенной Marvel, а его средняя окупаемость инвестиций составила 5.3 за фильм. Для сравнения, аналогичный коэффициент Тора — 5.06, Капитана Америки — 4.9, Железного человека — 4.8.

Детальный анализ показал, что "Черная Пантера" пока остается самым лучшим фильмом Marvel благодаря высоким кассовым сборам и признанию со стороны критиков, тогда как "Невероятный Халк" снискал наименьший финансовый и критический успех.

Согласно Film Franchise Showdown, топ-10 самых ценных супергероев Marvel выглядит следующим образом:

1. Соколиный Глаз

2. Звездный Лорд

3. Черная Вдова

4. Капитан Америка

5. Железный человек

6. Тор

7. Ник Фьюри

8. Халк

9. Черная Пантера

10. Доктор Стрэндж

Это исследование также показало, что самый высокий коэффициент окупаемости среди всех фильмов Marvel имеет "Человек-паук: Вдали от дома" — 7.06. При бюджете $160 млн эта картина собрала в мировом прокате $1,13 млрд. По этому показателю второй сольник о "Человеке-пауке" затмил даже "Мстителей: Финал", чей коэффициент равен 6.99 (сборы в размере $2,79 млрд при бюджете $400 млн).