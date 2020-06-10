HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром": причина

Новости культуры:Потоковый сервис HBO Max, принадлежащий компании Warner Media, удалил из своей библиотеки шедевр мирового кинематографа.

На фоне массовых бунтов после смерти Джорджа Флойда телеканал HBO Max принял решение временно удалить из своей библиотеки фильм "Унесенные ветром" 1939 года. Представитель канала так прокомментировал это решение:

"Унесенные ветром" являются продуктом своего времени и отражают некоторые этнические и расовые предрассудки, которые в то время были обычным явлением для американского общества.

Сейчас же мы считаем их неправильными. И неправильно показывать этот фильм, без разъяснения и обличения всех его ошибок, это было бы безответственно. Мы со временем вернем этот фильм на канал, когда поймем, как добавить к изначальной ленте обсуждение ее ошибок. Показывать "Унесенных ветром" в первоначальном виде — значит делать вид, что предубеждений никогда не существовало. Если мы хотим создать лучшее будущее, то должны сначала понять нашу историю.

Удаление фильма произошло после публикации в "Лос-Анджелес Таймс" статьи сценариста картины "12 лет рабства" Джона Ридли, который призвал запретить этот фильм как прославляющий расовые стереотипы и идеологию Юга.

"12 лет рабства" получил три премии "Оскар", "Унесенные ветром" завоевал восемь статуэток и, с учетом инфляции, является лидером кассовых сборов за всю историю американского кинематографа.