HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром": причина

На фоне массовых бунтов после смерти Джорджа Флойда телеканал HBO Max принял решение временно удалить из своей библиотеки фильм "Унесенные ветром" 1939 года. Представитель канала так прокомментировал это решение:
"Унесенные ветром" являются продуктом своего времени и отражают некоторые этнические и расовые предрассудки, которые в то время были обычным явлением для американского общества.
Сейчас же мы считаем их неправильными. И неправильно показывать этот фильм, без разъяснения и обличения всех его ошибок, это было бы безответственно. Мы со временем вернем этот фильм на канал, когда поймем, как добавить к изначальной ленте обсуждение ее ошибок. Показывать "Унесенных ветром" в первоначальном виде — значит делать вид, что предубеждений никогда не существовало. Если мы хотим создать лучшее будущее, то должны сначала понять нашу историю.
Удаление фильма произошло после публикации в "Лос-Анджелес Таймс" статьи сценариста картины "12 лет рабства" Джона Ридли, который призвал запретить этот фильм как прославляющий расовые стереотипы и идеологию Юга.
"12 лет рабства" получил три премии "Оскар", "Унесенные ветром" завоевал восемь статуэток и, с учетом инфляции, является лидером кассовых сборов за всю историю американского кинематографа.