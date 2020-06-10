Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к ролям в "Билле и Теде": трейлер фильма

Новости культуры:Голливудский актер Киану Ривз и его коллега Алекс Уинтер вернулись к своим знаменитым ролям 1990-ых.

Звезды сыграли в продолжении комедийного фэнтези "Билл и Тед 3" (Bill and Ted Face the Music). Премьера запланирована на август 2020 года.

Режиссером комедии в стиле фэнтези выступил Дин Паризо. В то же время сценарий создали Крис Мэтисон и Эд Соломон, которые, как никто другие, понимают характеры главных героев, ведь работали и над двумя другими лентами про Билла и Теда.

По сюжету, в предыдущих лентах 1989 и 1991 годов главные герои путешествуют по миру благодаря телефонной будке. В конце последней части фильма Билл и Тед получают пророчество, что именно они напишут песню, которая сможет изменить мир. И сами герои в этом не были уверены, ведь никак не могли написать композицию. Чтобы получить вдохновение, Билл и Тед отправляются в очередную поездку, которая способна изменить не только мир, но и самих музыкантов.

Создатели фильма уверяют, что зрителей ждут новые приключения культовых персонажей. Поэтому более 3 миллионов человек с восторгом уже посмотрели трейлер к фильму "Билл и Тед".

Главные роли получили те же актеры, которые были в 1990-ых – Киану Ривз и Алекс Уинтер. И голливудского красавца, которого уже привыкли поклонники видеть с бородой, необычно видеть в таком стиле.