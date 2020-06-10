Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стало известно, когда Евросоюз планирует открытие внешних границ
Стало известно, когда Евросоюз планирует открытие внешних границ
Украинцы смогут менять поставщика газа
Украинцы смогут менять поставщика газа
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя
"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль
"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль

Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к ролям в "Билле и Теде": трейлер фильма

Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к ролям в "Билле и Теде": трейлер фильма
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Голливудский актер Киану Ривз и его коллега Алекс Уинтер вернулись к своим знаменитым ролям 1990-ых.

Звезды сыграли в продолжении комедийного фэнтези "Билл и Тед 3" (Bill and Ted Face the Music). Премьера запланирована на август 2020 года.

Режиссером комедии в стиле фэнтези выступил Дин Паризо. В то же время сценарий создали Крис Мэтисон и Эд Соломон, которые, как никто другие, понимают характеры главных героев, ведь работали и над двумя другими лентами про Билла и Теда.

По сюжету, в предыдущих лентах 1989 и 1991 годов главные герои путешествуют по миру благодаря телефонной будке. В конце последней части фильма Билл и Тед получают пророчество, что именно они напишут песню, которая сможет изменить мир. И сами герои в этом не были уверены, ведь никак не могли написать композицию. Чтобы получить вдохновение, Билл и Тед отправляются в очередную поездку, которая способна изменить не только мир, но и самих музыкантов.

Киану Ривз о "Матрице 4": Сценарий - это единственная причина, по которой я вообще согласился

Создатели фильма уверяют, что зрителей ждут новые приключения культовых персонажей. Поэтому более 3 миллионов человек с восторгом уже посмотрели трейлер к фильму "Билл и Тед".

Главные роли получили те же актеры, которые были в 1990-ых – Киану Ривз и Алекс Уинтер. И голливудского красавца, которого уже привыкли поклонники видеть с бородой, необычно видеть в таком стиле. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Киану Ривз, Трейлер, Алекс Уинтер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
03 Жара, ливни и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
04 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы
День на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
Дело Шеремета: cуд отказался освободить Кузьменко из-под стражи
Дело Шеремета: cуд отказался освободить Кузьменко
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь