Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon

Новости культуры:"Унесенные ветром" возглавил рейтинг продаж Amazon.

Шедевр мирового кинематографа "Унесенные ветром" возглавил рейтинг продаж компании Amazon в разделе "фильмы и телепроекты".

Как отмечает издание Variety, произошло это всего через сутки после того, как стало известно, что потоковый сервис HBO Max удалил картину из своего каталога из-за неких "расистских элементов".

В настоящее время магазин предлагает двухдисковую DVD-версию "Унесенных ветром", выпущенную к 70-летнему юбилею, в то время как Amazon Video предлагает фильм как в прокат, так и для покупки.

Ранее HBO Max принял решение о временном изъятии культовой классики после статьи сценариста дамы "12 лет рабства" Джон Ридли, в которой он заявил, что "фильм прославляет довоенный Юг" и распространят "болезненные стереотипы о чернокожих".

Руководство потокового сервиса поспешило заявить, что "Унесенные ветром" являются продуктом своего времени и отражают некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе". Отметим, что актрисе Оливия Де Хэвиллэнд, известной зрителям по роли Мелани из "Унесенных ветром", в июле 2020 года исполнится 104 года.