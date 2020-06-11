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Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon

Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
01:52 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:"Унесенные ветром" возглавил рейтинг продаж Amazon.

Шедевр мирового кинематографа "Унесенные ветром" возглавил рейтинг продаж компании Amazon в разделе "фильмы и телепроекты".

Как отмечает издание Variety, произошло это всего через сутки после того, как стало известно, что потоковый сервис HBO Max удалил картину из своего каталога из-за неких "расистских элементов".

В настоящее время магазин предлагает двухдисковую DVD-версию "Унесенных ветром", выпущенную к 70-летнему юбилею, в то время как Amazon Video предлагает фильм как в прокат, так и для покупки.

Ранее HBO Max принял решение о временном изъятии культовой классики после статьи сценариста дамы "12 лет рабства" Джон Ридли, в которой он заявил, что "фильм прославляет довоенный Юг" и распространят "болезненные стереотипы о чернокожих".

HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром": причина

Руководство потокового сервиса поспешило заявить, что "Унесенные ветром" являются продуктом своего времени и отражают некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе". Отметим, что актрисе Оливия Де Хэвиллэнд, известной зрителям по роли Мелани из "Унесенных ветром", в июле 2020 года исполнится 104 года.

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Фильмы, Amazon, Унесенные ветром, HBO Max.
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