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В Сети появился трейлер 2 сезона "Рокового патруля" (Видео)

В Сети появился трейлер 2 сезона "Рокового патруля" (Видео)
11:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Теперь патрулю придется бороться не только с врагами, но и с фантазией девочки.

HBO Max выпустил первый трейлер второго сезона сериала "Роковой патруль".

Сериал рассказывает о самых странных супергероях вселенной DC: Роботмене (Брендан Фрейзер), Эластичной девушке (Эйприл Боулби), Человеке-негативе (Мэтт Бомер) и Безумной Джейн (Дайан Герерро). Их объединяет то, что свои сверхсилы они получили в результате несчастных случаев, оставивших их инвалидами. И теперь изгои общества собрались вместе в поместье ученого Найлса Колдера/Шефа (Тимоти Далтон).

В новом сезоне в сериале появляется новый персонаж. Это дочь Найлса Колдера Дороти Спиннер (Эбигейл Шапиро). Ее суперспособность заключается в том, что она может оживлять своих воображаемых друзей. 

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При этом постараться защитить Дороти, чьи фантазии могут "устроить ад на земле", как говорит о ней Шеф.

Сценарий второго сезона снова написал Джереми Карвер. Он же совместно с Джеффом Джонсом, Грегом Берланти и Сарой Шехтер выступает продюсером сериала. Премьера второго сезона "Рокового патруля" запланирована на 25 июня.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Роковой патруль.
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