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Фанатам "Стражей Галактики" показали, как рождается Енот Ракета

Фанатам "Стражей Галактики" показали, как рождается Енот Ракета
07:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Разумеется, для образа Ракеты был важен не только внешний вид, ведь двигается персонаж благодаря технологии захвата движений.

За последние 12 лет киновселенная Marvel подарила миру много интересных персонажей, и одним из самых необычных получился, конечно, Ракета из "Стражей Галактики".

Конечно, все прекрасно понимали, что для создания боевого енота понадобилось очень много компьютерной графики, но едва ли можно было представить, что процесс моделирования образа будущего персонажа выглядел настолько жутко.

Накануне в Twitter появился ролик, который наглядно показывает, как на скелет енота наращиваются мышцы, кожа и мех, чтобы в итоге Ракета стал таким, каким все его полюбили. Да, смотреть такое дико, но одним разом ограничиться трудно. 

Актером, которому доверили изображать енота, стал брат режиссера "Стражей Галактики" Шон Ганн. Он же играет и Краглина, одного из ближайших помощников Йонду, но, очевидно, участвовать в большем количестве сцен, пусть и незримо, ему понравилось.

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Несмотря на то что он, возможно, и не был столь выдающимся персонажем, как Грут, свою армию поклонников енот все равно заполучил, и, к счастью для них, он был одним из тех персонажей, которые остались в живых после щелчка Таноса в "Мстителях: Война бесконечности". Конечно, Ракета должен вернуться в "Стражах Галактики 3", и, хотя подробности сюжета пока хранятся в секрете, Джеймс Ган пообещал, что персонаж сыграет в событиях фильма значимую роль.

Даты релиза у ленты пока нет, но фанаты не теряют надежды увидеть Ракету в сольнике другого супергероя. Вполне возможно, что он появится в "Торе: Любовь и гром", который выходит на экраны в феврале 2022 года.

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Фильмы, Кино, Стражи Галактики, Енот Ракета.
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