Фанатам "Стражей Галактики" показали, как рождается Енот Ракета

За последние 12 лет киновселенная Marvel подарила миру много интересных персонажей, и одним из самых необычных получился, конечно, Ракета из "Стражей Галактики".

Конечно, все прекрасно понимали, что для создания боевого енота понадобилось очень много компьютерной графики, но едва ли можно было представить, что процесс моделирования образа будущего персонажа выглядел настолько жутко.

Накануне в Twitter появился ролик, который наглядно показывает, как на скелет енота наращиваются мышцы, кожа и мех, чтобы в итоге Ракета стал таким, каким все его полюбили. Да, смотреть такое дико, но одним разом ограничиться трудно.

This #VFX breakdown of #RocketRaccoon will HAUNT my dreams forever. @JamesGunn @Framestore pic.twitter.com/nEcUG49I4E

— Filmthusiast (@itsfilmthusiast) June 7, 2020