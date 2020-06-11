В сети появился тизер фильма "Крепость Хаджибей" (Видео)

Одесская киностудия выпустила тизер полнометражного фильма режиссера Константина Коновалова.

Кинопроект этой приключенческой исторической ленты с рабочим названием "Память солнца" стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино.

События фильма происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной - турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

По словам авторов фильма, лента снята в традициях "золотого фонда" Одесской киностудии.

"Это фильм для семейного просмотра: о дружбе и любви, борьбе добра и зла, благородстве и коварстве. Динамичный сюжет, боевые сцены, фехтование, взрывы, выстрелы, верховая езда, великолепные костюмы, подробный реквизит - все это окунет зрителя в историю конца XVIII века", - отмечают создатели.

Дата релиза запланирована на октябрь 2020 года.