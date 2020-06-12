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"50 оттенков серого" по-польски: фильм "365 дней" завоевал сердца зрителей (Видео)

"50 оттенков серого" по-польски: фильм "365 дней" завоевал сердца зрителей (Видео)
07:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter
В топ стримингового сервиса Netflix ворвался польский фильм "365 дней".

Все больше зрителей вместо голливудских фильмов выбирают европейские.

Любители эротической драмы в восторге от фильма "365 дней". Кинолента вышла на большой экран в феврале 2020 года и с 7 июня стала доступной на Netflix. И всего за несколько дней новинка польского кино сумела стать хитом по просмотрам.

В фильме рассказывается о харизматичном Массимо Торричелли, который после убийства своего отца возглавляет сицилийскую мафию.

Директор отдела продаж Лора в день рождения едет в Сицилию, чтобы спасти свои неудачные отношения. Однако в Италии все идет не по плану девушки: красавица попадает в плен Массимо и имеет 365 дней, чтобы влюбиться в него. Если же у Лоры не будет чувств – ее отпустят.

Однако грустить девушке не приходится: Массимо устраивает светские выходы для красавицы, дарит ей дорогие подарки и обольщает ее.

Сюжет фильма создали по одноименному роману Бланки Липинской. Книга также имеет бешеную популярность, поэтому успех ленты был достаточно прогнозируемым.

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Но все киноманы отметили не только сюжет, но и эротические сцены, в которых согласились сняться актеры Мишель Маррон и Анна Мария Сикклуке. Сейчас звезды "365 дней" наиболее обсуждаемы, ведь их провокационные кадры можно найти во всех соцсетях.

"Самой большой неожиданностью для меня во время работы над этим фильмом были эмоции, которые мне пришлось вызывать. Конечно, самое сложное было преодолеть застенчивость и показать свое голое тело, которое вы не раз увидите на экране", – рассказала актриса Анна Мария Сикклуке The Sun.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Netflix, 365 дней.

Автор:

Телеграф
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