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"Такой вы ее еще никогда не видели": Наталья Могилевская выпустила свой фильм (Видео)

"Такой вы ее еще никогда не видели": Наталья Могилевская выпустила свой фильм (Видео)
10:27 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Обновлено: 10:28 Сегодня
Украинская певица представила мини-фильм о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти.

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов исполнительницы.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале артистки.

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", - прокомментировала Могилевская.

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Режиссером мини-фильма выступил Герман Ненов.

"Такой Наталью вы еще никогда не видели", - отметил он.

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Кино, Фильм, Наталья Могилевская, Певица.

Автор:

Телеграф
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