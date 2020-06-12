"Такой вы ее еще никогда не видели": Наталья Могилевская выпустила свой фильм (Видео)

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов исполнительницы.
Премьера видео состоялась на YouTube-канале артистки.
"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", - прокомментировала Могилевская.
Режиссером мини-фильма выступил Герман Ненов.
"Такой Наталью вы еще никогда не видели", - отметил он.