"Такой вы ее еще никогда не видели": Наталья Могилевская выпустила свой фильм (Видео)

Украинская певица представила мини-фильм о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти.

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов исполнительницы.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале артистки.

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", - прокомментировала Могилевская.

Режиссером мини-фильма выступил Герман Ненов.

"Такой Наталью вы еще никогда не видели", - отметил он.