"Ходячие мертвецы": названы предположительные сроки выхода финала 10 сезона

Финальный эпизод 10 сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы" могут показать в июле.

Ожидается, что в пятницу 12 июня власти Калифорнии должны объявить о возможности возобновления кинопроизводства при соблюдении определенных правил безопасности.

Издание Variety сообщает, что это не означает возобновления съемок в ближайшие дни, но стоит ожидать постепенного возобновления производственных процессов в течение июля и августа. Новые протоколы по безопасности должны быть еще согласованы и подписаны представителями профсоюза киноактеров, а на это может уйти до шести недель.

Однако и режиссер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов" Грег Никотеро, и шоураннер Анжела Канг надеются, что долгожданную серию зрители смогут увидеть раньше. Канг говорит: "Обычно на съемки одной серии у нас уходит две недели. Мы работали над финалом полторы недели, когда кинопроизводство в Калифорнии было закрыто. Удаленно можно работать над спецэффектами. Но нам надо еще доснять несколько сцен. И со звуком мы работали с помощью сложного оборудования в студии Warner Brothers, такую работу не сделаешь из дома и это оборудование не перенесешь в чей-нибудь дом. Когда мир станет снова безопасным, нам останется закончить работу над небольшим числом элементов финальной серии. Надеюсь, как только нам позволят вернуться к работе, мы сможем это сделать очень быстро".

Издание ComicBook предполагает, что показ финального эпизода может быть приурочен к фестивалю Comic Con в Сан-Диего, который пройдет 22-26 июля. Из соображений безопасности организаторы проведут мероприятие в формате онлайн.