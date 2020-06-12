"Тьма": Netflix показал первый трейлер финального сезона сериала (Видео)

Вышел дебютный трейлер третьего и последнего сезона немецкого сериала "Тьма".

Netflix выпустил трейлер третьего сезона полюбившегося критикам и зрителям сериала "Тьма". Уже известно, что сезон станет финальным, в нем будут даны ответы на все загадки. Судя по сценам, которые зрителям показали в трейлере, запутанных сюжетных поворотов в новом сезоне станет еще больше.

Путаница, вызванная перемещениями во времени, усугубится перемещениями между параллельными вселенными.

В ролике зрители увидели Марту Нильсен (Лиза Викари) в точно таком же желтом дождевике, как у Йонаса Канвальда (Луис Хофманн). Что может намекать на то, что она пришла из другой вселенной, где с ней произошли события, похожие на те, что были в жизни Йонаса. В новом сезоне Марта и Йонас постараются разобраться в происходящем и найти причину всех странных событий.

Сюжет сезона не раскрывается, но, если судить по трейлеру, героев сериала в новом сезоне ждет конец света. Премьера сезона запланирована на 27 июня. А создатели сериала уже работают над новым проектом для Netflix. Известно, что в новом хоррор-сериале в 1899 году судно, везущее мигрантов из Европы в Америку, встретится в океане с другим кораблем.