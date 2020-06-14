"Звездный путь": 89-летний Уильям Шетнер не прочь вернуться к роли Кирка

Актер готов "воскреснуть" в новых проектах, но при одном условии.

Кумир фанбазы "Звездного пути" Уильям Шетнер сообщил, что он открыт к идее вернуться к роли Джеймса Т. Кирка, но с некоторыми оговорками.

В интервью Metro UK 89-летний актер предостерег, что ему не интересен статус "свадебного генерала" и появление в формате камео. Наверняка заявление Шетнера порадует любителей "Звездного пути", ведь ранее актер весьма скептически относился к тому, чтобы вновь появиться на экране в образе Кирка:

"Если будет написан качественный сценарий и мое появление будет логично и оправдано, то я был бы рад [снова исполнить Кирка]… Но я бы вряд ли стал сниматься в сериале. Нужно, чтобы роль была прописана должным образом и это не выглядело как камео, задуманное как дань уважения. Мне не подходит вариант, при котором мне просто придется показать свое лицо".

Фото Телеграф EPA

View this post on Instagram A post shared by William Shatner (@williamshatner) on Feb 24, 2019 at 6:47am PST

К счастью для Шетнера (и фанатов), он вполне может рассчитывать на полноценное возвращение. И "Звездный путь: Пикар", и "Звездный путь: Дискавери" открывают массу возможностей для того, чтобы постаревший капитан Кирк напомнил о себе во весь голос. Возможно, он последует примеру Пикара, который нашел способ перехитрить смерть.