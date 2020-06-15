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"Не время умирать": у фильма появились новые кадры и дата выхода

"Не время умирать": у фильма появились новые кадры и дата выхода
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
В марте, когда вспышка коронавируса охватила весь мир, было объявлено, что премьера 25-го фильма "бондианы" была перенесена на ноябрь.

Стало известно, что релиз фильма "Не время умирать" вновь был перенесен, но на этот раз на пять дней назад: в США картина выйдет 20 ноября, тогда как в Великобритании — 12 ноября.

Эта новость была объявлена посредством официального аккаунта франшизы "Джеймс Бонд" в Twitter, в котором также были опубликованы новые кадры из предстоящего фильма.

Решение о переносе премьеры было вызвано тем, что студия Warner Bros. отложила выпуск своего блокбастера "Годзилла против Конга" с 20 ноября на 21 мая 2021 года. Примечательно, что в России "Не время умирать" по-прежнему выйдет в прокат 19 ноября. 

 

Напомним, изначально "Не время умирать" должен был выйти еще в ноябре 2019 года, но в связи с уходом из проекта режиссера Дэнни Бойла, которого заменил Кэри Фукунага, релиз был смещен сначала на февраль 2020 года, а затем на апрель 2020 года. 

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По сюжету, Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) ушел в отставку и наслаждается заслуженным отдыхом на Ямайке. Покой Бонда оказывается нарушен, когда его давний друг Феликс Ляйтер (Джеффри Райт) из ЦРУ обращается к нему за помощью.

Бонд соглашается взяться за миссию по спасению похищенного ученого, но это задание оказывается куда более запутанным, чем оно представлялось на первый взгляд. Бонд сталкивается с неким загадочным злодеем (Рами Малек), который обладает сверхопасными современными технологиями.

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Фильмы, Кино, Не время умирать.

Автор:

Телеграф
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