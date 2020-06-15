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Уилл Смит, Джимми Киммел и Нил Патрик Харрис: Apple выпустил трейлер фильма, посвященного Дню отца (Видео)

Уилл Смит, Джимми Киммел и Нил Патрик Харрис: Apple выпустил трейлер фильма, посвященного Дню отца (Видео)
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот
Apple выложила трейлер документального фильма "Папы" про современных отцов.

Сервис Apple TV+ поделился трейлером документальной картины "Папы", рассказывающей о радостях и проблемах воспитания детей в современном мире. Фильм приурочен ко Дню отца, который отмечается в июне.

Режиссером душевного и юмористического фильма выступила Брайс Даллас Ховард - дочь Рона Ховарда.

В фильме Уилл Смит, Джимми Киммел, Кен Жонг, Нил Патрик Харрис, Конан О'Брайен, Джеймс Фэллон и другие знаменитости поделятся собственным взглядом на отцовство и воспитание детей.

Картина будет доступна на платформе 19 июня.

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Уточним, что в 2020 году поздравить отцов в Украине можно будет 21 июня.

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Все по теме:

Apple, Фильм, Трейлер, Папы, Брайс Даллас-Ховард, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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