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В "Стражах Галактики" может появиться новая команда супергероев

В "Стражах Галактики" может появиться новая команда супергероев
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Известно, что производство начнется, когда Ганн полностью завершит работу над "Отрядом самоубийц".

Фанаты Marvel привыкли, что все франшизы студии ограничиваются, как правило, тремя картинами. Исключением стали "Мстители", а также четвертый сольник в 2022 году получит и Тор. Правда, стоит учитывать, что "Тор: Любовь и гром" знаменует собой передачу эстафеты от Криса Хемсворта Натали Портман, и этот факт нужно держать в поле зрения, когда речь заходит о "Стражах Галактики".

Не так давно Джеймс Ганн в очередной раз заявил, что третья часть приключений Звездного Лорда (Крис Прэтт) и его друзей будет последней из тех, что выйдут под его руководством. Но поклонники сразу сделали вывод, что это не означает, что франшиза также подойдет к концу.

Когда один из подписчиков поинтересовался у Ганна в Instagram, будут ли "Стражи Галактики" именно триквелом, тот ответил, что следующий фильм станет последним с участием нынешней команды космических супергероев. Правда, режиссер сразу же добавил:

Но никогда нельзя знать наверняка.

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В этой глубокомысленной фразе фанаты увидели намек на то, что в дальнейшем франшиза может получить продолжение, просто в центре сюжета окажутся уже другие персонажи. Эту догадку подтверждают и слухи, исходящие от инсайдеров в Marvel. Правда, пока неизвестно, кто из героев может войти в новую команду.

Так или иначе, поклонники "Стражей Галактики" вздохнули с облегчением, когда узнали, что третья часть истории скорее всего не будет финальной, хотя с Питером Квиллом и другими любимыми персонажами придется попрощаться. Напомним, дата премьеры третьей части франшизы пока не называется.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Супергерои, Стражи Галактик.

Автор:

Телеграф
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