В "Стражах Галактики" может появиться новая команда супергероев

Известно, что производство начнется, когда Ганн полностью завершит работу над "Отрядом самоубийц".

Фанаты Marvel привыкли, что все франшизы студии ограничиваются, как правило, тремя картинами. Исключением стали "Мстители", а также четвертый сольник в 2022 году получит и Тор. Правда, стоит учитывать, что "Тор: Любовь и гром" знаменует собой передачу эстафеты от Криса Хемсворта Натали Портман, и этот факт нужно держать в поле зрения, когда речь заходит о "Стражах Галактики".

Не так давно Джеймс Ганн в очередной раз заявил, что третья часть приключений Звездного Лорда (Крис Прэтт) и его друзей будет последней из тех, что выйдут под его руководством. Но поклонники сразу сделали вывод, что это не означает, что франшиза также подойдет к концу.

Когда один из подписчиков поинтересовался у Ганна в Instagram, будут ли "Стражи Галактики" именно триквелом, тот ответил, что следующий фильм станет последним с участием нынешней команды космических супергероев. Правда, режиссер сразу же добавил:

Но никогда нельзя знать наверняка.

В этой глубокомысленной фразе фанаты увидели намек на то, что в дальнейшем франшиза может получить продолжение, просто в центре сюжета окажутся уже другие персонажи. Эту догадку подтверждают и слухи, исходящие от инсайдеров в Marvel. Правда, пока неизвестно, кто из героев может войти в новую команду.

Так или иначе, поклонники "Стражей Галактики" вздохнули с облегчением, когда узнали, что третья часть истории скорее всего не будет финальной, хотя с Питером Квиллом и другими любимыми персонажами придется попрощаться. Напомним, дата премьеры третьей части франшизы пока не называется.