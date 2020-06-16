Фестиваль Linoleum 2020 пройдет онлайн

Из-за пандемии седьмой фестиваль актуальной анимации и медиаискусства пройдет онлайн.

Традиционно фестиваль состоится осенью, 2 — 6 сентября, с единственным отличием — он впервые пройдет онлайн. Посетить лекции и посмотреть фильмы на медиасервисе Megogo зрители со всей Украины смогут бесплатно.

В программе фестиваля: традиционные экспериментальная анимация и видеоарт, ретроспектива украинской анимации, анимация для детей, Ladies First — фильмы снятые женщинами о женщинах и о том, что их волнует, современная японская анимация от номинанта на премию Оскар, режиссера, иллюстратора и преподавателя Токийского университета искусств Кодзи Ямамура и другие.

Образовательная программа с участием украинских и международных представителей анимационной индустрии будет проходить в режиме реального времени на YouTube-канале фестиваля, а также на его Facebook-странице. Анонсы событий будут опубликованы в социальных сетях фестиваля и на официальном сайте.

Тема фестиваля Быть человеком (Becoming Human), она будет искать ответы на вопрос, что именно нас им делает. Благодаря своей ирреальной природе, анимация может работать на территории метафизики, религии, психологии и антропологии, исследуя такие области нашего опыта, которые являются неуловимыми для других форм искусства и науки.

В этом году за три месяца поступило около 3000 фильмов из 80 стран мира, больше всего из США, Великобритании и Франции. Всего в показах планируется около 200 фильмов, среди них участники фестивалей Анси, Берлинале, Оттавы, номинанты на премию Оскар и другие. Прием заявок завершился 15 июня.