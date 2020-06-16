"Захар Беркут" едет покорят Америку: фильм Ахтема Сеитаблаева покажут в США и Канаде

Исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко увидят на новом континенте. Американская компания Shout Factory стала дистрибьютором картины на территории США и Канады.
"Украинское кино очень редко появляется на экранах американских и канадских зрителей. И мы гордимся, что можем познакомить Северную Америку с нашими фильмами. История, которую рассказывает фильм, понятна и близка каждому – борьба за свою свободу, свои права и свою землю. А еще – это очень красивое кино, ведь съемки проходили в Карпатах. Надеемся, что зрители будут довольны", - рассказывает менеджер по международным продажам FILM.UA Евгений Драчев.
Ранее права на фильм "Захар Беркут" были проданы в Испанию (Flins & Piniculas), в Германию и немецкоязычную Европу (Capelight Pictures). Кроме того, компания Volga приобрела права на показ картины в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.
Напомним, украинский релиз картины прошел в октябре прошлого года. Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев ("Киборги"), а сорежиссером – Джон Винн. Как сообщалось ранее, главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2").
Действие картины перенесено в 1241 год, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад по территории современной Украины. Захватчики уничтожали все на своем пути и остановились, дойдя до Карпатских гор. Посреди ночи несколько местных охотников тайком пробрались в лагерь монголов и освободили пленных. Из-за этого разгневанный предводитель захватчиков решил уничтожить все поселения в округе. Он нашел среди местных предателя, который показал ему тайную тропу в горах. Однако горные охотники во главе с Захаром Беркутом разработали собственный план того, как бороться с врагом.