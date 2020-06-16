"Захар Беркут" едет покорят Америку: фильм Ахтема Сеитаблаева покажут в США и Канаде

Права на украинский фильм купила американская компания Shout Factory.

Исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко увидят на новом континенте. Американская компания Shout Factory стала дистрибьютором картины на территории США и Канады.

"Украинское кино очень редко появляется на экранах американских и канадских зрителей. И мы гордимся, что можем познакомить Северную Америку с нашими фильмами. История, которую рассказывает фильм, понятна и близка каждому – борьба за свою свободу, свои права и свою землю. А еще – это очень красивое кино, ведь съемки проходили в Карпатах. Надеемся, что зрители будут довольны", - рассказывает менеджер по международным продажам FILM.UA Евгений Драчев.

Ранее права на фильм "Захар Беркут" были проданы в Испанию (Flins & Piniculas), в Германию и немецкоязычную Европу (Capelight Pictures). Кроме того, компания Volga приобрела права на показ картины в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.

Напомним, украинский релиз картины прошел в октябре прошлого года. Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев ("Киборги"), а сорежиссером – Джон Винн. Как сообщалось ранее, главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2").

Действие картины перенесено в 1241 год, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад по территории современной Украины. Захватчики уничтожали все на своем пути и остановились, дойдя до Карпатских гор. Посреди ночи несколько местных охотников тайком пробрались в лагерь монголов и освободили пленных. Из-за этого разгневанный предводитель захватчиков решил уничтожить все поселения в округе. Он нашел среди местных предателя, который показал ему тайную тропу в горах. Однако горные охотники во главе с Захаром Беркутом разработали собственный план того, как бороться с врагом.