Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
СМИ: Владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу
Олимпик может слиться с Черноморцем
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

"Захар Беркут" едет покорят Америку: фильм Ахтема Сеитаблаева покажут в США и Канаде

"Захар Беркут" едет покорят Америку: фильм Ахтема Сеитаблаева покажут в США и Канаде
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com
Права на украинский фильм купила американская компания Shout Factory.

Исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко увидят на новом континенте. Американская компания Shout Factory стала дистрибьютором картины на территории США и Канады.

"Украинское кино очень редко появляется на экранах американских и канадских зрителей. И мы гордимся, что можем познакомить Северную Америку с нашими фильмами. История, которую рассказывает фильм, понятна и близка каждому – борьба за свою свободу, свои права и свою землю. А еще – это очень красивое кино, ведь съемки проходили в Карпатах. Надеемся, что зрители будут довольны", - рассказывает менеджер по международным продажам FILM.UA Евгений Драчев.

Ранее права на фильм "Захар Беркут" были проданы в Испанию (Flins & Piniculas), в Германию и немецкоязычную Европу (Capelight Pictures). Кроме того, компания Volga приобрела права на показ картины в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.

Напомним, украинский релиз картины прошел в октябре прошлого года. Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев ("Киборги"), а сорежиссером – Джон Винн. Как сообщалось ранее, главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2").

Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards

Действие картины перенесено в 1241 год, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад по территории современной Украины. Захватчики уничтожали все на своем пути и остановились, дойдя до Карпатских гор. Посреди ночи несколько местных охотников тайком пробрались в лагерь монголов и освободили пленных. Из-за этого разгневанный предводитель захватчиков решил уничтожить все поселения в округе. Он нашел среди местных предателя, который показал ему тайную тропу в горах. Однако горные охотники во главе с Захаром Беркутом разработали собственный план того, как бороться с врагом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Захар Беркут, Ахтем Сеитаблаев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
Штаб ООС: боевики дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3
Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь