Сериал "Грешница" продлили на еще один сезон

Зритель вновь увидит актера Билла Пуллмана в роли детектива Гарри Амброуза. Шоураннером четвертый сезон подряд останется Дерек Симмондс.
Одним из исполнительных продюсеров сериала является актриса Джессика Бил, которая сыграла одну из главных ролей в первом сезоне "Грешницы".
Премьера новых серий сериала намечена на 2021 год.
Напомним, первый сезон сериала "Грешница", основанного на одноименном романе Петры Хаммесфар, вышел в 2017 году и стал лучшим новым сериалом в кабельных сетях США: за роль в нем Джессика Бил была номинирована на "Эмми".