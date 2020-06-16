Сериал "Грешница" продлили на еще один сезон

Канал USA Network решил продлить сериал "Грешница" на еще один сезон.

Зритель вновь увидит актера Билла Пуллмана в роли детектива Гарри Амброуза. Шоураннером четвертый сезон подряд останется Дерек Симмондс.

Одним из исполнительных продюсеров сериала является актриса Джессика Бил, которая сыграла одну из главных ролей в первом сезоне "Грешницы".

Премьера новых серий сериала намечена на 2021 год.

Напомним, первый сезон сериала "Грешница", основанного на одноименном романе Петры Хаммесфар, вышел в 2017 году и стал лучшим новым сериалом в кабельных сетях США: за роль в нем Джессика Бил была номинирована на "Эмми".